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ek tercih ne zaman başlayacak? 2019 tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

ek tercih dönemi, Dikey Geçiş Sınavı ile önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. tarafından her sene yapılan sınavın yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde adayların erişimine açılmıştı. İlk tercihinde herhangi bir okula yerleşememiş binlerce aday “ ne zaman başlayacak?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki ÖSYM 2019 açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 11:31
DGS ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 DGS ek tercih tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

tarafından her yıl düzenlenen sınav Dikey Geçiş Sınavı, önlisans mezunu öğrencilerin eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlaması için yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Tercihlerinden herhangi bir okula yerleşememiş adaylar ek tercih dönemlerinde puanlarıyla tekrar şanslarını deneyecek. Peki, ne zaman başlayacak? belli oldu mu?

2019 DGS EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

dönemi Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava iki senelik eğitimlerini dört senelik eğitime tamamlamak isteyen adaylar kazanıyor. Peki, DGS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde…

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DGS ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 DGS ek tercih tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar
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