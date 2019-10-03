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yurt sonuçları açıklandı! 8. yedek yurt başvuru sonuçları hızlı sorgula!

Kredi ve Yurtlar Kurumu () yurt sonuçları için geri sayım sona erdi. Herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler 8. Yedek yurt başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamaya göre yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Haberimizin devamında yurt sonuçlarına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:26
KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK 8. yedek yurt başvuru sonuçları hızlı sorgula!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yedek yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Herhangi bir sebepten yurtlara yerleşemeyen öğrenciler 8.yedek yurt başvurularını yaptılar. Bunun akabinde yurt başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. En son 7.yedek yurt başvurularını alan Kredi ve Yurtlar Kurumu 8.yedek yurt sonuçlarını resmi sitesinde açıkladı. İşte yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

yurt sonuçları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk 7 yedek yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler sonuçlarına çevrildi. İşte KYK yurt sonuçlarına dair merak edilen ayrıntılar…

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KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK 8. yedek yurt başvuru sonuçları hızlı sorgula!
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