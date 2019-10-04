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ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2019 başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı () ek tercih başvurusu devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan ek tercih başvuruları 1 Ekim tarihinde başlamıştı. Tercihlerin son günü ise 7 Ekim olarak belirlendi. Henüz tercih başvurularını yapmayanlar ise ‘’ başvurusu nasıl yapılır? 2019 ÖSYM ile ne kadar?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Haberimizin devamında DGS ek tercih başvurularına dair detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 16:14
DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2019 DGS ek tercih başvuru ücreti ne kadar?

ek tercih başvuruları tüm hızıyla sürüyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde başvurularını tamamlamayan adaylar işlemlerini öğrenmek istiyor. Üniversitelerin dört yıllık fakültelerine geçmek isteyen adayların ek tercih başvuruları 1 Ekim tarihinde alınmaya başlamıştı. Tercihler için son günlere girmiş olduk. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Peki başvurusu nasıl yapılır? 2019 ne kadar?

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019 yılında yoğun talep görmeye devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvurularına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

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DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2019 DGS ek tercih başvuru ücreti ne kadar?
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