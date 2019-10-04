DGS ek tercih başvuruları tüm hızıyla sürüyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde başvurularını tamamlamayan adaylar ek tercih başvuru işlemlerini öğrenmek istiyor. Üniversitelerin dört yıllık fakültelerine geçmek isteyen adayların ek tercih başvuruları 1 Ekim tarihinde alınmaya başlamıştı. Tercihler için son günlere girmiş olduk. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Peki DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2019 DGS ek tercih başvuru ücreti ne kadar?

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih başvurusu 2019 yılında yoğun talep görmeye devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvurularına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.