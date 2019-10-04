KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 8. yedek yurt başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yedek yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Herhangi bir sebepten yurtlara yerleşemeyen öğrenciler 8.yedek yurt başvurularını yaptılar. Bunun akabinde yurt başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. En son 7.yedek yurt başvurularını alan Kredi ve Yurtlar Kurumu 8.yedek yurt sonuçlarını resmi sitesinde açıkladı. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KYK yurt sonuçları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk 7 yedek yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler KYK 8.yedek yurt sonuçlarına çevrildi. İşte KYK yurt sonuçlarına dair merak edilen ayrıntılar…