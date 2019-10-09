LGS’de yarış kızışacak

2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 sistemi kapsamında 66 aylıkken de okula başlayanlar bu yıl 8'inci sınıf oldu. Dolayısıyla 2020'de liselere başlayacak öğrenci sayısı da geçen yıllara göre 500 bin artacak. 2020 Liselere Giriş Sınavı'na da (LGS) 1 milyon 700 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor. Sınava girecek öğrenci sayısının çok olmasından dolayı soruların zorluk derecesinin geçen yıllara göre çok daha yüksek olması bekleniyor. Sınava girecek aday sayısının artması doğal olarak öğrencilerin daha sıkı hazırlık yapmalarını gerektiriyor. Adayların şimdiden kendilerine sıkı bir çalışma programı belirlemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar "Rastgele değil belirlediğiniz çalışma programına göre çalışın. Ne zaman ne çalışacağınızı bilirseniz panik yaşamazsınız, kendinize güveniniz artar" dedi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili sıkı bir çalışma yürütüyor. Sınavla öğrenci alacak okul kontenjanlarının artıp artmayacağı henüz net değil ancak Bakanlık yetkilileri panik yapılmaması gerektiğini, her bir bölgede kayıt alanlarının yeniden incelendiğini söyledi.

LGS tercihi yaparken dikkat!

ÇOK DEĞİL, BİLİNÇLİ ÇALIŞIN

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz yerleştirmenin sağlıklı yapılabilmesi için soruların zorlaştırılması gerekeceğini belirterek adaylara şu önerilerde bulundu:

* Bilinçli çalışmak, sınava gireceğiniz derslerle ilgili konuları hâkim olmayı gerektirir, çalışırken önceliğiniz konuyu öğrenmek olsun.

* Sizi geliştirecek olan testlerde yanlış yaptığınız soruların doğru çözümünü öğrenmek olacaktır, her yapamadığınız sorunun doğru çözümünü mutlaka öğrenin.

* Unutmamak için çalışma programınızda haftalık ve aylık tekrar yapmayı unutmayın.

* Çözemediğiniz soruları sormaktan çekinmeyin.



MÜFREDAT DA DEĞİŞECEK

Öğrencileri bekleyen ikinci durum ise önümüzdeki öğretim yılında liselerde yeni öğretim programına geçilecek olması. Anadolu liselerinde zorunlu ders sayısı azaltılarak seçmeli derslere ağırlık verilecek. Anadolu liselerinde ders seçme sistemine geçilecek olması öğrencilerin üniversiteye ve mesleğe yönelik hedeflerini çok erken belirlemelerini gerektirecek. Lise programlarında yapılması düşünülen değişikliklerin okul türleri arasında geçişleri zorlaştıracağını öngören Yılmaz "Bu nedenle de öğrencilerin devam edebilecekleri lise türleri ile ilgili şimdiden sıkı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Bu yıl 8'inci sınıfı bitirecek öğrencileri zor bir sınav, zorlu bir tercih ve geçiş dönemi bekliyor" dedi.