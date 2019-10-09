Sokak hayvanlarına koruyucu aile modeli

BUGÜN NELER OLDU

Boğaziçi Üniversitesi, kampus içindeki köpeklerin bakımı için 2016'da yine kampus içinde bir barınma merkezi kurdu. Bugün itibariyle 70'e ulaşan köpekleri sahiplendirmek yerine başka bir yöntem seçerek onları dostlarıyla biraraya getirdi. Türkiye'de ilk defa sokak hayvanları için koruyucu aile uygulaması hayata geçirildi. Bu modelde köpekleri sahiplenecek durumda olamayan aileler belli bir bağış karşılığında onlarla barınma merkezinde ilgileniyor. Her aile bir köpekle eşleştiriliyor. Aileler haftanın belli günlerinde kampusa gelip köpekleri yürüyüşe çıkarıyor. Çocuklarıyla oynatıyor. Sağlık problemleriyle ilgileniyor. Şu anda 30 koruyucu aile var. Barınma Merkezi 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de kapılarını çocuklara açtı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Nestle Türkiye iş birliğinde yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi'nin uygulandığı Şehit Asker Çoban İlkokulu öğrencileri merkezi ziyaret etti. Çocuklara burada sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları amacıyla eğitimler de verildi.Boğaziçi Üniversitesi'ndeki barınma merkezinin bir başka özelliği ise veterinerlik fakültesi öğrencilerinin bir nevi staj yaptığı bir saha olması. Nestle'nin ortaklığıyla hayata geçirilen program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki veterinerlik fakültesi öğrencilerine burada 30'ar saat uygulamalı eğitim veriliyor. Öğrenciler köpeklerin ön sağlık taramalarını yapıyor, hasta olanları tedavi ediyor. Programa bugüne kadar 32 öğrenci katılarak sertifika aldılar.