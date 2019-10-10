DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuçları nereden sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında herhangi bir yere yerleşemeyen adayları ilgilendiren ek tercihler, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erdi. Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans öğretimi için ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Adaylar şimdi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan 'DGS ek tercih sonuçları açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Bu doğrultuda, '2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zira, DGS ek tercih sonuçları ile beraber adayların son şanslarında istedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemeyecekleri belli olacak.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ile DGS ek yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, detaylar;