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ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 ile sonuçları sorgula!

Merakla beklenen ek tercih sonuçları açıklandı. On binlerce öğrencinin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 7 Ekim’de sona ermişti. Tercih işlemlerini ardından gözler ’nin resmi sitesine çevrildi. Üniversite eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar için müjdeli haber bugün geldi. ÖSYM’nin resmi sitesinde yer alan sonuçlara adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Peki sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.10.2019 18:35
DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih sonuçları sorgula!

On binlerce öğrencinin merakla beklediği ek tercih sonuçları belli oldu. 'nin son dakika açıklamasına göre 7 Ekim'de sona eren tercih işlemleri bugün resmi sitede yayınlandı. Üniversitelerin önlisans eğitiminde olan öğrenciler 4 yıllık fakülte olan bölümlere yerleşmek için 2019 DGS ek yerleştirme işlemlerini tamamlıyor. Şimdi ise DGS tercih sonuçları sorgulanmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan sonuçlara adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Peki 2019 ÖSYM ile sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019

Büyük bir heyecanla beklenen açıklandı. Adaylar DGS ek tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere tercih işlemleri 7 Ekim tarihinde sona ermişti. Peki DGS ek tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…

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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih sonuçları sorgula!
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