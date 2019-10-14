DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih sonuçları sorgula!

On binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS ek tercih sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre 7 Ekim'de sona eren tercih işlemleri bugün resmi sitede yayınlandı. Üniversitelerin önlisans eğitiminde olan öğrenciler 4 yıllık fakülte olan bölümlere yerleşmek için 2019 DGS ek yerleştirme işlemlerini tamamlıyor. Şimdi ise DGS tercih sonuçları sorgulanmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan sonuçlara adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Peki 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019

Büyük bir heyecanla beklenen DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar DGS ek tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere tercih işlemleri 7 Ekim tarihinde sona ermişti. Peki DGS ek tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…