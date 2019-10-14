DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 DGS puan hesaplama işlemleri!

DGS puan hesaplama işlemleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce öğrenci 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak istiyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS puan hesaplama işlemlerine ağırlık verdi. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar kılavuzdaki şekliyle hesaplanıyor. Peki 2019 DGS puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak hesaplanıyor.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar kılavuzdaki şekliyle hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanıyor ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturuyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor.