ÖSYM 2020 sınav takvimi! 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine yöneldi. Bilindiği üzere, LGS, YKS, KPSS, DGS, ALES, TUS ve MSÜ gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak öne çıkıyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılıyor.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;