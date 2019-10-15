Tatil edilen okullar için takviye çalışması

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın bazı okulların tatil edildiği il ve ve ilçelerde her türlü tedbiri aldıklarını, bu okullarla ilgili bir takviye çalışmasının yürütüleceğini bildirdi. Selçik, "Bununla ilgili olarak sürekli değişebilen durumlar söz konusu ama ilgili illerimizde ve ilçelerimizde her türlü tedbiri alıyoruz. Birkaç gündür arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Eğitim öğretimdeki aksamaların hem telafisi hem de zenginleştirme çalışmaları anlamında birtakım faaliyetler yürüteceğiz" dedi.