E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? E-okul VBS mobil uygulama indir

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde öğrenci ve veliler, devamsızlık bilgilerine, haftalık ders programına, sınav tarihlerine, sınav sonuçlarına, yıl sonu notlarına, e-karnelerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Yeni öğretim yılının başlaması ve VBS'nin güncellenerek daha fazla bilgiye daha kolay bir ara yüzde erişme imkanı tanımaya başlaması ile birlikte 2019 e-Okul VBS girişi nasıl yapılır şeklindeki sorgular, arama motorlarında daha sık bir şekilde aranmaya başladı. E-okul öğrenci girişi yapmak ve öğrenim hayatları ile ilgili bilgilere internet üzerinden erişmek isteyenler, aşağıya bağlantıya tıklayarak e-Okul öğrenci giriş sayfası ve e-Okul veli giriş sayfasına ulaşabilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Yukarıdaki bağlantı aracılığıyla e-Okul sisteminin ilgili sayfasına eriştiğinizde e-Okul veli bilgilendirme giriş sayfası ile birlikte e-Okul öğretmen girişi ile de karşılaşacaksınız. Velisi olduğunuz öğrenci hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sayfanın sağ tarafındaki kutucuk ve butonları kullanabilirsiniz.

E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.