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başvuruları 2019 başladı! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylı bilgiler

Büyük bir merakla beklenilen 2019-2020 KYK kredi ve burs başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile, başvuruların kabul edilmeye başlandığı duyuruldu. Böylelikle, özellikle maddi imkânı el vermeyen öğrencilerin yanıtını aradığı '2019-2020 ve kredi başvurusu başladı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Bilindiği üzere, öğrencilerin maddi destek alıp almayacakları, KYK kredi ve burs işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamasının ardından kesinlik kazanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır? e-Devlet sayfası ile beraber konuya yönelik detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 08:43
KYK burs başvuruları 2019 başladı! KYK kredi ve burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylı bilgiler

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu başladı! Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle beraber KYK kredi ve burs başvurusu hakkında da geri sayım hızlanmıştı. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında, başvuruların kabul edilmeye başlandığı duyuruldu. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı şekilde destek sağlanıyor. Bu noktada da, '2019-2020 ve kredi başvuruları başladı mı?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında üst sıralarda bulunuyordu. Öğrencilerin kredi veya burs hakkından faydalanıp faydalanamayacakları ise e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek.

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin hızlı ve kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.

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