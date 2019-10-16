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başvuruları bugün sona eriyor! Başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru tarihi ne zaman?

9 Ekim tarihinde başlayan başvuruları bugün itibarıyla sona eriyor. 16 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar devam eden başvuru sürecini kaçırıp başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar için geç başvuru hakkı tanındı. Söz konusu adaylar YDS’ye ne zaman başvurabilecek? İşte YDS geç başvuru tarihi…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:40
YDS başvuruları bugün sona eriyor! Başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru tarihi ne zaman?

1 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS/3 sınavı için başvurular tamamlanmak üzere. ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru tarihini kaçıran adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen geç başvuru tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci tamamlanmak üzereyken geç başvuru tarihinin yanı sıra ÖSYM YDS 2019 başvuru ücreti ne kadar sorusunun yanıtı da adaylar tarafından merak ediliyor. İşte YDS/3 sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

ÖSYM YDS/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bünyesinde 1 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS/3 sınavı için başvurular 16 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. 9 Ekim'de başlayan başvuru sürecinin bugün itibarıyla sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından belirlenmiş başvuru tarihi aralığını kaçırmış adaylar, kendilerine tanınan hak ile birlikte 31 Ekim 2019 tarihinde geç başvuru haklarını kullanarak başvurularını tamamlayabilecek. Söz konusu tarihte başvurularını gerçekleştirecek adaylar, sınav ücretlerini de yine aynı gün içerisinde (31 Ekim) ödeyecekler.

YDS/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YDS/3 sınavı için belirlenen ücret 120 Türk Lirası tutarında. https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvurularını tamamlayıp belirtilen ücreti yatırarak sınava katılacak olan adayların sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda YDS/3 sınav sonuçlarının ise 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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YDS başvuruları bugün sona eriyor! Başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru tarihi ne zaman?
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