YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL sınav tarihi açıklandı!

Bu yıl 7.'si düzenlenecek olan YÖKDİL sınavına yönelik olarak adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın Sonbahar dönemi için başvuruları 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmıştı. Adaylar şimdi ise 2019 YÖKDİL sınav tarihi hakkında araştırmalarını arttırdı. Tam bu noktada, 'YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, bu sınav; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacaktır.

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE TARİHİ

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak. Sınav, 10.15'te başlayıp 3 saat (180 dakika) sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ARTIK ÖSYM YAPACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir."

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.