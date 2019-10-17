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kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrencileri ilgilendiren kayıt yenileme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan işlemlerde sona yaklaşılırken, henüz kayıt yenileme yapmayan öğrencilerin de konuya yönelik sorgulamaları artış gösterdi. Bilindiği üzere, kayıt yenileme işlemi yapılmadığı taktirde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sınavlara girilemeyecek. Tam bu noktada, '2019 AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitiyor?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından sürece dair bilgi edinebilir; AÖF kayıt yenileme tarihleri ile beraber işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:13
AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Eğitim öğretim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme sürecinin sonuna yaklaşılıyor. 2019-2020 döneminde de kurum bünyesinde öğrenci olmak ve derslere girmek isteyen öğrenciler, işlemlerini kayıtsız ve eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. kayıt yenileme işlemi yapılmadığı taktirde sınavlara katılım da gösterilemeyecek. Hal böyle olunca, işlemlerini son güne bırakmak istemeyen öğrenciler, '2019 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Haberimizin detaylarından 2019-2020 AÖF kayıt yenilemenin ne zaman, hangi tarihte biteceğini öğrenebilir; işlemlerin nasıl, nereden yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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