AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Eğitim öğretim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme sürecinin sonuna yaklaşılıyor. 2019-2020 döneminde de kurum bünyesinde öğrenci olmak ve derslere girmek isteyen öğrenciler, işlemlerini kayıtsız ve eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. AÖF kayıt yenileme işlemi yapılmadığı taktirde sınavlara katılım da gösterilemeyecek. Hal böyle olunca, işlemlerini son güne bırakmak istemeyen öğrenciler, '2019 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Haberimizin detaylarından 2019-2020 AÖF kayıt yenilemenin ne zaman, hangi tarihte biteceğini öğrenebilir; işlemlerin nasıl, nereden yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.