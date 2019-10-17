Adım adım 2019 KYK burs başvurusu e Devlet üzerinden nasıl yapılır? KYK kredi ve burs başvuru şartları neler?

Büyük bir merakla beklenilen kredi ve burs başvuruları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusunun ardından resmen başladı! Kurum tarafından yapılan açıklamada, başvuruların e-Devlet aracılığıyla kabul edilmeye başlandığı belirtildi. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere destek sağlanıyor. Tam bu noktada da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl, nereden yapılır?' sorusunun yanıtı dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Öğrencilerin bu geri ödemeli veya geri ödemesiz haklardan yararlanıp yararlanamayacakları ise ise e-Devlet KYK burs başvuru sayfası üzerinden işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek.

2019-2020 KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? e-DEVLET SAYFASI

Tüm ilgili işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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VERGİ MÜKELLEFİYETİ NE DEMEK, BASİT VE GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİ NE ANLAMA GELİYOR? - TIKLAYINIZ



KYK KREDİ BURS BAŞVURUSU YAP!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından KYK kredi burs başvurusu hakkında bilgi edinebilir, şartları, gerekli olan belgeleri e-Devlet sayfası ile işlemlerin nasıl, ne şekilde yapılacağını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.