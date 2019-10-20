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'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı, sınır hattında bulunan toplam 55 köyde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

DHA Eğitim
Giriş Tarihi: 20.10.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 18:45
Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

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Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
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