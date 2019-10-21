VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencilere maddi destek amaçlı verilen ücretlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da yapılıyor. Yükseköğrenim öğrencileri için ise başvurular halen devam etse de ortaöğrenim düzeyindeki binlerce öğrenci VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU

Öğrencilere maddi destek amaçlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ücret için araştırmalar sürüyor. Haberimizin devamından bu konuyla ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…