TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar?

Başarılı bir öğrenci olup öğrenim hayatını sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, TEV tarafından mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora sürecinde destekleniyor. TEV burs sürecine ilişkin yapılan başvuruların değerlendirilmesinin tamamlandığı 27 Eylül'de açıklanmış, adaylara mülakata katılacakları tarih ve saat bilgisi tebliğ edilmiş. Son mülakatlar 23 Ekim tarihi itibarıyla son bulacak. Mülakat sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanma tarihini beklemeye koyulacak.

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı tarafından burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Fakat geçtiğimiz yılki burs değerlendirme ve sonuç açıklama sürecinden yola çıkılarak sonuçların Aralık ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere sonuçlar, geçtiğimiz yıl 4 Aralık tarihinde adaylar ile paylaşılmıştı.

TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

TEV tarafından 2019-2020 eğitim yılı için planlanan burs ücretleri, eğitim düzeyine göre aşağıdaki gibidir:

Mesleki orta öğretim öğrencileri için: 300 TL

Üniversite öğrencileri için: 700 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 1.100 TL

Doktora öğrencileri için 1.400 TL