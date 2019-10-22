YÖKDİL sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2019 YÖKDİL sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

ÖSYM 2019 YÖKDİL ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar tarafından 2019 Kasım ayında uygulanması planlanan YÖKDİL'e yönelik bu gibi sorulardan oluşan konular, sınav tarihi yaklaştıkça daha fazla merak edilmeye başlandı. Sınava az bir süre kala adayların heyecanı artarken Eylül ayında sona eren başvuru sürecinin ardından ÖSYM takvimine göre sınav yerlerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.

YÖKDİL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Kasım ayı içerisinde uygulanması planlanan YÖKDİL'in sınav yerleri henüz belli olmadı. Adaylar sınava nerede girebileceklerini belirten sınav giriş belgelerine, sınava yaklaşık bir hafta kala erişim sağlayabilecekler.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak temin edebilirler. Adayların söz konusu sisteme giriş yapabilmek için iki farklı seçeneği bulunuyor. Adaylar ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekleri gibi, e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-imza, internet bankacılığı gibi yöntemler aracılığıyla e-Devlet sistemi üzerinden de Aday İşlemleri Sistemi'ne erişebilirler.

YÖKDİL 2019 NE ZAMAN UYGULANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL 2019'un uygulama tarihi 3 Kasım 2019.