TUS tercihleri başladı! 2. dönem TUS tercihleri ne zamana kadar devam edecek?

ÖSYM, internet sitesinden yaptığı duyuru ile TUS tercih döneminin başladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya tercih işlemleri için adayların önünde yaklaşık 1 haftalık bir süreç bulunuyor. Peki TUS tercihi nasıl yapılır? Tercih dönemi ne zaman sona erecek? İşte 2019 2. dönem TUS ile ilgili merak edilen detaylar...

2. DÖNEM TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre TUS tercih işlemleri 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adayların 31 Ekim gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

TUS TERCiH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak tamamlayabilir. Adayların söz konusu sisteme giriş yapabilmek için iki farklı seçeneği bulunuyor. Adaylar ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekleri gibi, e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-imza, internet bankacılığı gibi yöntemler aracılığıyla e-Devlet sistemi üzerinden de Aday İşlemleri Sistemi'ne erişebilirler.