ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ne zaman düzenlenecek? Belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2020 LGS, KPSS, DGS, YKS, ALES ve daha birçok sınav için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar tarihlerin açıklanacağı günü iple çekiyor. Yayınlanacak olan listede yer alan tarihler çoğu öğrencinin kaderini belirleyecek. Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi sistemine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) deniyor. Peki, 2020 ÖSYM takvimi açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte 2020 ÖSYM takvimi hakkında detaylar…

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılında sınavlara girecek olan milyonlarca aday takvimde yer alan tarihe göre kendini hazırlayacağından internet üzerinden sıklıkla araştırmalar sürüyor. Peki, ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar;