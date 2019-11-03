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sınavı saat kaçta yapılacak, kaçta bitecek? 2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı!

sınavı için geri sayım başladı. tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL saat kaçta yapılacak? Sorusu yoğun ilgi görüyor. Sınav giriş yerlerinin de belli olması üzerine heyecan giderek artıyor. İnternet üzerinden giriş belgelerini alan adaylar konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdılar. İşte süreci…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:19
YÖKDİL sınavı saat kaçta yapılacak, kaçta bitecek? 2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı!

YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar yani bugün yapılacak. Sınava girecek adaylar YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İnternet üzerinden sınav giriş belgesini alacak olanlar sorgulamalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak.

DİKKAT!

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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