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puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? formülü ile puanını hesapla

3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ’in ardından adaylar, sınav ile ilgili birtakım detayları araştırmaya başladı. Bu detayların başında ise adayların sınavdan alacakları sonuca ilişkin faktörler geliyor. Bu kapsamda arama motorlarında en çok araştırılan sorular; işlemi nasıl yapılır? Sınav sorularının adayların erişime açılması birlikte daha sık araştırılmaya başlanan YÖKDİL puan hesaplama işlemine dair merak edilen detayları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 16:52
YÖKDİL puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? YÖKDİL puan hesaplama formülü ile puanını hesapla

ÖSYM tarafından düzenlenip 3 Kasım Pazar günü uygulanan YÖKDİL, saat 10:15 başladı. 3 saat süren sınavın ardından adaylar, soru ve cevapların adaylar ile ne zaman paylaşılacağını merak ederken YÖKDİL puan hesaplama formülünü de araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak YÖKDİL puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunu cevaplayıp adayların konuyla alakalı soru işaretlerini gidermeye çalıştık.

YÖKDİL KAÇ SORU?

YÖKDİL'de toplam 80 soru soruluyor. 3 saat süren sınavda adaylar, kendilerine belirtilen süre içerisinde bu soruları cevaplandırması bekleniyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YÖKDİL puan hesaplama formülü şu şekilde işliyor: Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılır, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmez. Dolayısıyla YÖKDİL'de yanlış cevaplar doğruyu götürür mü sorusunun cevabı hayırdır. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilir. Puan hesabı aşağıdaki formül ile yapılır:

YÖKDİL puan hesaplama formülü: Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuatlar doğrultusunda düzenlenerek adaylar ile paylaşılan YÖKDİL baraj puanının, doktora başvuru sürecinde en az 55, doçentlik başvuru sürecinde ise en az 65 olması gerekiyor.

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