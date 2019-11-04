YÖKDİL sınavı nasıldı? Sınava girenlerin yorumlarına göre sınav zor muydu, kolay mıydı?

41 ilde bulunan 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen YÖKDİL'in tamamlanmasının ardından, sınav hakkındaki yorumlar merak edilmeye başlandı. YÖKDİL sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe kadar sınav hakkındaki yorumlardan yola çıkarak başarısını ölçmek isteyen adaylar, YÖKDİL sınav soruları nasıldı sorusuna yanıt arıyor. Sabah.com.tr olarak sınav hakkında sosyal mecralarda yapılan yorumlar doğrultusunda adayların sınav sorularının zorluğuna ilişkin merakını gidermeye çalıştık.

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