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soruları ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın () temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 17:07
YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığınca dün yapılan sınava başvuran adaylar, soruların tamamını 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı
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