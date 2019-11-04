YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevapları erişimi nasıl sağlanır?

3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının soruları ve cevaplarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, yaptıkları işaretlemeleri inceleyerek sınavdan kaç puan aldıklarını yaklaşık olarak hesaplayabilecek. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla erişime açılan soru kitapçıkları, 10 gün süreyle adayların erişime açık durumda olacak. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları nasıl incelenir? İşte detaylar…

YÖKDİL TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI! YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavına katılan adayların merak içerisinde beklediği temel soru kitapçıkları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanarak adaylar ile paylaşıldı. Haberimizin detaylarından YÖKDİL soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından YÖKDİL soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.