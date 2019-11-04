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soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevapları erişimi nasıl sağlanır?

2019, 3 Kasım 2019 tarihinde uygulandı. Saat 10:15 itibarıyla başlayıp toplamda 3 saat süren sınavın ardından adaylar, sınav sorularının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başlamıştı. ÖSYM tarafından bugün yapılan duyuru ile soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı duyuruldu. Yayımlanan sorular üzerinden sınav esnasında yaptıkları işaretlemeleri teyit etmek ve YÖKDİL puan hesaplama işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar, YÖKDİL sınav soruları ve cevaplarını incelemeye başladı. İşte

Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:49
YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevapları erişimi nasıl sağlanır?

3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavının soruları ve cevaplarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, yaptıkları işaretlemeleri inceleyerek sınavdan kaç puan aldıklarını yaklaşık olarak hesaplayabilecek. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla erişime açılan soru kitapçıkları, 10 gün süreyle adayların erişime açık durumda olacak. Peki nasıl incelenir? İşte detaylar…

YÖKDİL TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI! YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavına katılan adayların merak içerisinde beklediği temel soru kitapçıkları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanarak adaylar ile paylaşıldı. Haberimizin detaylarından YÖKDİL soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından YÖKDİL soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

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YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevapları erişimi nasıl sağlanır?
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