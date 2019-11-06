Medya-akademi işbirliğinde örnek uygulama

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en güçlü medya grubu olan Turkuvaz Medya eğitim alanında başta medya olmak üzere tüm sektörlere örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Bilimin ışığında daha iyi kariyer imkânı sağlamak için Turkuvaz Medya ve İbn Haldun Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarına işletme tezli yüksek lisans programı imkânı sağlandı. Bu işbirliği, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkının yanı sıra üniversitenin araştırmalarına destek verecek. Çalışanlar, tez konularını kurumlarına katkı sunacak konulardan belirleyecek. Böylece akademik camia da medya sektörünü tanıma fırsatı elde edecek. Çalışma grubu, ekim ayında eğitime başladı. Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, medya sektörünün hızlı bir şekilde kabuk değiştirdiğini belirterek "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz. Turkuvaz Akademi'nin alt yapı çalışmalarına başladık" dedi. İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı ise "Üniversitelerin pratik hayata dokunması gerek. Biz de sektörü öğrenmek istiyoruz. Bu işbirliğiyle 'kazan-kazan' olacak" diye konuştu.Turkuvaz Medya birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da farklılığını medya-üniversite işbirliğiyle gösterdi. Çalışanları mümkün olduğunca işten daha az alıkoyarak bilgi birikimini artıracak yüksek lisans programı 2 yıl süren 8 ders, bir seminer ve bir de tezden oluşacak. 8 dersten 5'i pazarlama, işletme teorisi, araştırma yöntemleri finans ve muhasebeye giriş gibi temel işletme alanlarını kapsıyor. Kalan 3 ders de seçmeli olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirlenecek. Üniversite ve Turkuvaz Medya Grubu'nun işbirliğinin ilk adımı, medya grubunun Beşiktaş Balmumcu binasında İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, lisansüstü eğitim enstitüsü müdürü Mehmet Yücel Türksezer, "İşletme" bölümü dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, "İşletme" bölümü öğretim görevlileri Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı, Dr. Ümit Hacıoğlu, Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, grubun eğitim ve gelişim direktörü Meltem Abdullahoğlu, holding insan kaynakları direktörü Kutluhan Albayrak, medya insan kaynakları direktörü Arzu Çil, eğitim ve gelişim yönetmeni Sevda Serdar'ın katıldığı imza töreniyle atıldı.Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, medya sektörünün hızlı bir şekilde kabuk değiştirdiğini belirterek "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz" dedi. Bu işbirliğinin yapılmasında İbn Haldun Üniversitesi'nin bilgi birikimi, eğitim kalitesi ve yürütmüş olduğu araştırma projeleri ile Türkiye ve dünyada araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesinin etkili olduğunu söyleyen Karadere, Turkuvaz Medya Grubu'nun çalışan eğitimine önem verdiğini ve yeni eğitim programlarının hayata geçirileceğini ifade etti. Bu kapsamda Turkuvaz Akademi'nin alt yapı çalışmalarına başladıklarının müjdesini veren Karadere çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak daha yoğun eğitim programlarının hayata geçirileceğini söyledi.