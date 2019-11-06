YDS sınav giriş belgesi sorgulama: e-YDS 2019/12 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı!

YDS 2019/2 sınavı, 9 Kasım tarihinde uygulanıp Kasım ayının son haftası ise sonuçları açıklanacak. Sınav öncesi sınava girecekleri bina ve salonlar hakkında henüz bilgi sahibi olmayan adaylar, bugün itibarıyla sınav giriş yerlerini öğrenip, sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecek. Peki YDS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte adayların merak ettiği bu sorunun cevabı.

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, YDS'ye girecek olan adayların sınav giriş belgesi sorgulama işlemini nasıl gerçekleştireceklerine dair resmi internet adresindeki aday işlemleri sayfası üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAVI NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Kasım 2019 Cumartesi günü uygulanacak olan sınavın sonuçlarının Kasım ayının son haftasında adaylar ile paylaşılması bekleniyor.