Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti

, Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden 1 yıla düşürdü.Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 7.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 12:47
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi - Adayların 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları ise 2 yıl geçerli olacak. Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN