E okul VBS giriş ekranı: E okul (VBS) Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

E okul VBS giriş ekranını her gün milyonlarca öğrenci ve veli ziyaret ediyor. Okulların Kasım ayı ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul giriş sayfası aracılığıyla birinci dönem sınav sonuçları erişime açtı. Veli Bilgilendirme Sistemi'nde haftalık ders programları, devamsızlık, not bilgileri ve sınav sonuçları öğreniliyor. Sisteme giriş şifrelerini ve kayıt işlemlerini sadece okul yönetimi yapmaktadır. Peki E okul (VBS) Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

E OKUL VBS (VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ) GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.

İşte adım adım E okul giriş ekranı...

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-OKUL SİSTEMİNDE BAŞKA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi ve Pansiyon İzin Bilgilerine ulaşabilirsiniz.