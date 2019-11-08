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saat kaçta açıklanacak? ile açıklandı mı? Sorgulama ekranı ve detaylar...

’nin düzenlediği tercihleri için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir dal seçme sınavı olan bugün sınava giren adaylar için erişime açılacak. Uzman adayları Prof.Dr. tarafından sosyal medya hesabındaki paylaşımın ardından internet üzerinden “ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Peki, tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 12:53
TUS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı ve detaylar...

TUS tercih sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından her yıl Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için düzenlediği bu sınav için arama motorlarından araştırmalar yoğunlaştı. Prof. DR. Halis Aygün sosyal medya hesabından sonuçların öğleden sonra adayların erişimine açılacağını duyurmasıyla adaylar internetin başında sorgulama yapıyor. Peki, TUS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları Prof.Dr. Halis Aygün'ün twitter hesabından yaptığı açıklama ile netlik kazandı. Sonuçların bugün öğleden sonra adayların erişimine açılacağı bilgisi verildi.

TUS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAVI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu sınava kimler başvurabiliyor?

Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)

Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?

Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.

Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?

Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.

Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?

Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir.

Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?

Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Sınav ne zaman, nerede yapılacak?

Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.

Sınava kaç kişi giriyor?

Her dönem, sınava 14 000 - 16 000 arasında başvuru olmaktadır.

Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?

Yabancı Dil Sınavı sonuçları, pazar günü sabahleyin sınav salonu kapılarına asılarak adaylara duyurulmakta; seçme ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine gönderilmektedir. Sonuçlar, INTERNET'ten de öğrenilebilmektedir.

Sınavı niçin kazanamadım? Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Adaylar, Sınav Sonuç Belgeleri gönderildikten sonraki 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak dolduracakları dilekçe ile sınav sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler. Adayların, dilekçelerine, inceleme ile ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekontlarını da eklemeleri gerekir.

Tercih etmediğim bir yere yerleştirildim. Düzeltilmesi için ne yapabilirim?

Adayların, tercih etmedikleri bir yere yerleştirilmeleri söz konusu olamaz.

Tercihimi galiba yanlış kodladım, değiştirebilir miyim?

Tercihlerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.

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