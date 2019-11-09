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sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Burs sürecini eksiksiz olarak tamamlayan adaylar araştırmalarına hız kazandırmışken sonuçların açıklanması için merakla bekliyorlar. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 250 TL verilecek olan burs aynı zamanda Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için de 500 TL tutarında verilecek. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü ? için tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 9.11.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 08:27
VGM sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

9 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 30 Ekim tarihinde ise yükseköğrenim burs başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte öğrenciler burs başvuru sonuçları için bekliyorlar. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere verilen burs olarak bilinen bursları aynı zamanda ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere de veriliyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM burs başvuru sonuçları ve işlemleri ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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VGM sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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