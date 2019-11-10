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6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve adlarının değiştirilmesi ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 11.11.2019 04:49 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 04:51
6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Iğdır Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Munzur Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kararla Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

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6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu
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