ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL, TUS ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, eKPSS, DHBT, DGS, ALES, TUS, MSÜ, TUS, YÖKDİL ve KPSS gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun olarak çalışma tempolarını ayarlıyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS, LGS ve KPSS olarak öne çıkıyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılıyor.

MEB VE ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, MEB ve ÖSYM sınav takvimi 2020 hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz tüm ayrıntıları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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