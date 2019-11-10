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ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL, TUS ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL, TUS ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Milyonlarca aday ve öğrenci, dört gözle ÖSYM ve MEB 2020 sınav takvimini bekliyor. Merak edilen sınav tarihleri arasında ise KPSS, Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL dikkat çekiyor. Bu doğrultuda da, '2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Zira adaylar, çalışma programlarını açıklanacak olan sınav tarihleri sonrasında netleştirecek. Bilindiği üzere, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor. Peki, MEB ve ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu mu, yayınlandı mı? KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:09Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:09
Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, eKPSS, DHBT, DGS, ALES, TUS, MSÜ, TUS, YÖKDİL ve KPSS gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun olarak çalışma tempolarını ayarlıyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS, LGS ve KPSS olarak öne çıkıyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılıyor.
MEB VE ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Haberimizin ilerleyen sayfalarından, MEB ve ÖSYM sınav takvimi 2020 hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz tüm ayrıntıları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.