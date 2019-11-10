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2020 ne zaman, hangi ayda yapılacak? ile üniversite sınavı YKS tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hayallerindeki üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler bir yandan çalışmalarını sürdürürken öteki taraftan ise bilgileri ile 2020 tarihi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Öyle ki, 'YKS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı oldukça önem arz ediyor. Zira, milyonlarca öğrenci çalışma temposunu YKS sınav tarihi ekseninde şekillendirecek. Bilindiği üzere, adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda ter dökecek. Peki, üniversite sınavı kapsamında 2020 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:10
YKS 2020 ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM ile üniversite sınavı YKS tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite sınavı kapsamında geri sayım sürüyor. Adaylar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken öteki taraftan ise 2020 tarihi güncel bilgilere ulaşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Bu bağlamda gözler ise 'ye çevrilmiş durumda. Tam bu noktada, '2020 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, üniversite sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detaylarından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bilgileri ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ni (YDT) kapsayan üniversite sınavı hakkında bilgi edinebilir; 2020 YKS tarihi ve sürecine dair tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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YKS 2020 ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM ile üniversite sınavı YKS tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler
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