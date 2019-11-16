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sorgula! 2019 sınavı saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınlandı. Açık üniversiteye kayıtlı binlerce öğrenci ara sınav güz dönemi giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Binlerce aday 16-17 Kasım tarihinde girecekleri sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ‘’ sınav giriş belgesi yayında mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgesi belli oldu. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta? Haberimizin detaylarından sınav giriş belgesini öğrenebilir, sınav giriş belgesi sorgulama sayfası üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 10:14
ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula! 2019 ATA AÖF sınavı saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kapsamında güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. On binlerce öğrenci sınav giriş belgelerini sorgularken sınavın saatini öğrenmek istiyor. Bunun akabinde '' yayında mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Belli sebepten açıktan üniversite okumak zorunda kalanlar 16-17 Kasım tarihinde güz dönemi sınavlarına girecek. Adayların sınava girerken OBS üzerinden alacakları sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları zorunludur. Peki sınavı saat kaçta? Haberimizde, sınav giriş belgesi sorgulama sayfası!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA! ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ara (vize) sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar ATA AÖF sınav giriş belgelerini sorguluyor. Haberimizde ATA AÖF sınav saatine ve sınav giriş belgelerine dair detaylara ulaşabilirsiniz.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula! 2019 ATA AÖF sınavı saat kaçta?
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