ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula! 2019 ATA AÖF sınavı saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kapsamında güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. On binlerce öğrenci sınav giriş belgelerini sorgularken sınavın saatini öğrenmek istiyor. Bunun akabinde '' ATA AÖF sınav giriş belgesi yayında mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Belli sebepten açıktan üniversite okumak zorunda kalanlar 16-17 Kasım tarihinde güz dönemi sınavlarına girecek. Adayların sınava girerken OBS üzerinden alacakları sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları zorunludur. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta? Haberimizde, sınav giriş belgesi sorgulama sayfası!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA! ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz dönemi ara (vize) sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar ATA AÖF sınav giriş belgelerini sorguluyor. Haberimizde ATA AÖF sınav saatine ve sınav giriş belgelerine dair detaylara ulaşabilirsiniz.