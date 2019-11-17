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sonuçları sorgulama e Devlet ile nasıl, nereden yapılır? 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçları taahhütname onayı detayı

KYK sonuçları için Türkiye’de yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Öyle ki, Ekim ayının son haftasında başvuru aşaması tamamlanmış, adaylar ve kredi başvuru sonuçları sorgulama için beklemeye koyulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sitesinde yaşanan problemler büyük bir yoğunluk oluşturmuş ve resmi site bir süreliğine erişime kapanmıştı. Resmi sitenin erişime kapanması ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar neticesinde ‘KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?’ sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili açıklama YURTKUR GSB tarafından kısa süre içerisinde yapılmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelen son dakika açıklamasına göre sonuçların açıklandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:19
KYK burs sonuçları sorgulama e Devlet ile nasıl, nereden yapılır? 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçları taahhütname onayı detayı

Ülke genelinde dört bir yanda okumakta olan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 2019-2020 ve kredi başvuru sonuçları hakkında heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde, YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet sorgulama adreslerinde yaşanan yoğunluk ve Twitter'da ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları da üst seviyeye çıkmıştı. Tam bu noktada da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşılmıştı. Öğrencilerin de KYK burs sonuçları kapsamında beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği gibi, devlet tarafından verilen maddi imkandan yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından kesinleşecek.

E DEVLET İLE KYK KREDİ BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları heyecanla bekleniyordu. Adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklama ile beraber sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için e Devlet ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinden gelecek duyuruya odaklanmış durumdaydı. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar az önce açıklandı.

E DEVLET GİRİŞ İLE SORGULA

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KYK burs sonuçları sorgulama e Devlet ile nasıl, nereden yapılır? 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçları taahhütname onayı detayı
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