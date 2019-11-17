KYK kredisi nasıl ve nereden iptal edilir? KYK kredisi iptal dilekçesi örneği

KYK kredisi istenildiği zaman iptal edilir mi? 2019 KYK burs başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte, özellikle KYK bursu çıkmayan ve KYK desteğinden kredi kapsamında faydalanmasına karar verilen öğrenciler, bu sorunun cevabını araştırıyor. Henüz KYK kredisi almaya başlamamış öğrencilerin söz konusu destekten cayma hakkı olduğu gibi KYK kredisi almaya başlamış öğrencilerin de KYK iptalini gerçekleştirmesi mümkün. Peki bu işlem nasıl yapılır? E-devlet KYK iptali işleminin nasıl yapıldığını anlattığımız içeriğimizden aynı zamanda KYK iptal dilekçesi örneğine ulaşabilirsiniz.

E DEVLET KYK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

KYK KREDİSİ İPTAL DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BURS KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Kredi Dairesi Başkanlığına

ANKARA

Kurumunuzdan almakta olduğum burs/kredi almak istemiyorum .

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…/.../201..

Ad Soyad

İmza

TC Kimlik No :……………

Öğretim Kurumu:…………….

E-Mail :......................

Cep Tel No :.....................

ADRES :......................