MEB ara tatil etkinlik takvimi nasıl görüntülenir? 2019 Kasım ara tatili etkinlik programında neler var? İl il ara tatil etkinlik takvimi

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili, 15 Kasım Cuma günü başladı. MEB, toplamda dokuz gün sürmesi planlanan ara tatil süresince öğrencilerin vaktini en verimli şekilde geçirebilmesini sağlamak amacıyla etkinlik takvimi yayımladı. 16 ana başlıktan eğitim programı ile ilgili Twitter hesabından bir video paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil etkinlik programı ile her bir il için farklı etkinliklerin bulunduğu bir takvim oluşturulduğunu ve bu sayede öğrencilerin oyunla, kültürle, ilimle, sanatla buluşmasının hedeflendiği belirtti. Peki MEB'in ara tatil etkinlik takvimi listesi nasıl görüntülenir? Etkinlik takviminde neler var? İşte merak edilen detaylar…

MEB ETKİNLİK TAKVİMİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenci ve velilerin tüm illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi hazırlandı. Veliler, bu site aracılığıyla 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

ETKİNLİK PROGRAMINDA NELER VAR?

İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.