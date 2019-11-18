E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı! E Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgula

Öğrenci ve ebeveynlerinin, eğitimle ilgili olarak gerekli işlemlerini ve öğrenmek istediği bilgilere erişimini sağladığı E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılıyor. Sınav notlarını, devamsızlık bilgisini, sınav tarihlerini, ders programlarını ve önceki yıllara ait belge ve yıl sonu ortalamalarının öğrenildiği sisteme giriş için TC kimlik ve Öğrenci numarası gerekiyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve E Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz...

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...