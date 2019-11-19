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sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2020 LGS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

tarafından her sene ortaokul düzeyinden liseye geçiş yapacak öğrenciler için düzenlenen ne zaman yapılacak sorusu 2020 ÖSYM ve sınav takvimlerinin açıklanmasının ardından araştırılmaya devam ediyor. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman? LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak işte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 19:12
LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2020 LGS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

sınavı için binlerce ortaokul öğrencisi hazırlıklara başladı. 2018 yılınde TEOG isminin değişmesinin ardından yeni ismi ve düzenlemeleriyle Liselere Geçiş Sistemi adını almıştır. ile düzenlenen bu sınavda iki tip yerleştirme türü bulunur. Bunlar; sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız ve adrese dayalı yerleştirmedir. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2020 LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ile ilgili diğer detaylar…

2020 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS tarihi ve ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...

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