LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2020 LGS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

LGS sınavı için binlerce ortaokul öğrencisi hazırlıklara başladı. 2018 yılınde TEOG isminin değişmesinin ardından yeni ismi ve düzenlemeleriyle Liselere Geçiş Sistemi adını almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenlenen bu sınavda iki tip yerleştirme türü bulunur. Bunlar; sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız ve adrese dayalı yerleştirmedir. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? 2020 LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili diğer detaylar…

2020 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS tarihi ve ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...