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2020 sınav takvimini açıkladı

ANKARA Eğitim
Giriş Tarihi: 19.11.2019
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 sınav takvimini açıkladı. 2020 Yılı Takvimi'ne göre, YKS, 20-21 Haziran'da yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek- Genel Kültür- Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. Takvime "osym. gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
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