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Bu yıl ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı 2020 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri burada

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin yayınlanmasıyla, 2020 sınav tarihi de belli oldu. Böylelikle, halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için araştırmalar artış gösterdi. Zira, üniversite hayalini gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan öğrenciler, programlarını 2020 YKS tarihleri (TYT, AYT, YDT) çerçevesinde şekillendirecek. Öyle ki, 'YKS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cvabı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Peki, üniversite sınavı kapsamında 2020 TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak, YKS başvuruları hangi ayda başlayacak? İşte, sınav ve başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:55
Bu yıl YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı 2020 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri burada

Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren üniversite sınavı için geri sayım sürerken, tarihleri hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. Zira, tarafından 2020 sınav takvimi paylaşıldı. Hâl böyle olunca, adaylar bir yandan çalışmalarını sürdürürken öteki taraftan ise sınav ve başvuru tarihi hakkında güncel bilgilere ulaşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Tam bu noktada, 'YKS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, üniversite sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURULARI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösterebilmek için başvuru işlemlerini ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında gerçekleştirmek zorunda. Paylaşılan tarihlerde YKS başvuruları hakkında da önemli detaylar aktarıldı.

2020 TYT, AYT VE YDT SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizin detaylarından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bilgileri ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ni (YDT) kapsayan üniversite sınavı hakkında bilgi edinebilir; 2020 YKS tarihleri ve sürecine dair tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Bu yıl YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı 2020 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri burada
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