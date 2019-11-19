Bu yıl YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı 2020 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri burada

Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren üniversite sınavı için geri sayım sürerken, tarihleri hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. Zira, ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi paylaşıldı. Hâl böyle olunca, adaylar bir yandan çalışmalarını sürdürürken öteki taraftan ise YKS sınav ve başvuru tarihi hakkında güncel bilgilere ulaşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Tam bu noktada, 'YKS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, üniversite sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURULARI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösterebilmek için başvuru işlemlerini ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında gerçekleştirmek zorunda. Paylaşılan tarihlerde YKS başvuruları hakkında da önemli detaylar aktarıldı.

2020 TYT, AYT VE YDT SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizin detaylarından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bilgileri ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ni (YDT) kapsayan üniversite sınavı hakkında bilgi edinebilir; 2020 YKS tarihleri ve sürecine dair tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.