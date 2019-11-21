Bu yıl KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı

Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan KPSS sınavı ne zaman sorusu binlerce adayın merak konusu haline geldi. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınavın birçok çeşidi bulunur. Bunlar; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans Düzeyi, Ortaöğretim Düzeyi, DHBT'dir. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak? 2020 Önlisans, lisans ve ortaöğretim KPSS sınav başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce vatandaşın merak konusu haline gelen bu konu ile ilgili tüm detayları ve sorularınızın cevabı için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…