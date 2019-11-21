ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu!

2020 YKS sınavı için adaylar şimdiden geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı için adaylar hazırlıklara başladı. Her yıl milyonlarca kişinin katılım sağladığı bu sınav Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm detayları…

2020 YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için tarihler takvim üzerinden adaylara duyuruldu. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...