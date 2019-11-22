Öğretmen ataması ne zaman? 2020 MEB Öğretmen atama takvimi yayında mı?

Milli Eğitim Bakanı 2020 öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En son Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılı öğretmen atamaları için katıldığı özel bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu. Peki Öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılı öğretmen atamaları için katıldığı özel bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum.

Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu.

Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda.

Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor.

Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz." Açıklamalarında bulundu.