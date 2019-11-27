Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul AUZEF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları 2019 yılında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Açık ve Fakültesi vize sınavları 23-24 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar sınav sorularını ve cevaplarını beklerken, sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Hal böyle olunca ‘’ 2019 ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Yazılı sınavların ardından sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları öğrenecek. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:11
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul AUZEF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açık ve Fakültesi () sınav sonuçları merak ediliyor. 23-24 Kasım tarihinde sınava giren adaylar soruları ve cevapları beklerken, sonuçları da sorgulamaya devam ediyor. Bunun akabinde '' 2019 açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. Peki sınav sonuçları açıklandı mı? Sorular ve cevaplar yayında mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF vize sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, AUZEF sınav sonuçlarına ve soru cevaplarına dair merak ettiklerinize bakabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul AUZEF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN