Sağlıklı nesiller için sağlıklı adımlar

BUGÜN NELER OLDU

SAĞLIKLI nesiller yetiştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Nestle'nin birlikte yürüttüğü 'Sağlıklı Adımlar Projesi' erişimi ile bir yılda 31 bin çocuk ve 62 bin veliye ulaşıldı. Global ölçekli projede, 3. sınıf öğrencileri arasında beslenme, sağlık ve iyi yaşam konularında bilinci artırmayı ve fiziksel aktiviteyi destekleme amaçlandı. Van ve Kars'ın eklenmesinin yanı sıra yaygınlaştırma projesinin de hayata geçirilmesi ile projenin yıllık erişimi neredeyse iki katına çıkarak 17 şehirdeki 172 okulda yılda bin 140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin ebeveyne yükseldi. Sağlıklı Adımlar'ın önümüzdeki dönem hedefleri arasında ise çocukları deneyimleyerek öğrenmeye teşvik edecek yaşam ve beceri atölyeleri yer alıyor.